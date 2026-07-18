Team Flow se baña en oro en Grecia

El Team Flow continúa haciendo historia en Grecia tras la jornada de competición de este sábado en la que presentaron 4 coreografías y se enfrentaron a las propuestas de Portugal, Finlandia, Malta, entre otras delegaciones.

En la jornada de este sábado el grupo lalinense volvió a proclamarse campeón de Europa sumando cuatro nuevos oros al medallero. En este segundo día la delegación volvió a demostrar el altísimo nivel técnico y la gran sincronía entre sus integrantes, en este certame continental que estuvo marcado por la alta competencia, la exigencia del jurado y el gran nivel de cada uno de los participantes.

Noticias relacionadas

En la categoría grupal de Hip Hop de 11 a 14 años compitió el conjunto llamado Pink, que se alzaron con el primer puesto y que está compuesto por: Mara Blanco, Jimena García, Candela Vázquez, Noa Barrio, Sara Ngombe, Sofía Otero, Olaya Gil, Sabela Mato, Lara Corral y Vega Docampo. El mismo metal consiguió el trío de Reggaetón formado por Mara Blanco, Jimena García y Candela Vázquez. La cosa iba de oros en esta jornada de baile y es que el trío de dancehall compuesto por Iria Barrio, Carmen González y Myriam López se subió a lo más alto del podio. Como cierre de esta competición el dúo de urban show formado por Jimena García y Candela Vázquez consiguió reflejar su perfecta sincronía y llevarse la máxima puntuación del jurado.