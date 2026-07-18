Danza
Team Flow se baña en oro en Grecia
La delegación lalinense que participa en el campeonato europeo sumó este sábado cuatro nuevos oros al medallero en las categorías de Hip Hop, Reggaetón, Dancehall y Urban Shown
El Team Flow continúa haciendo historia en Grecia tras la jornada de competición de este sábado en la que presentaron 4 coreografías y se enfrentaron a las propuestas de Portugal, Finlandia, Malta, entre otras delegaciones.
En la jornada de este sábado el grupo lalinense volvió a proclamarse campeón de Europa sumando cuatro nuevos oros al medallero. En este segundo día la delegación volvió a demostrar el altísimo nivel técnico y la gran sincronía entre sus integrantes, en este certame continental que estuvo marcado por la alta competencia, la exigencia del jurado y el gran nivel de cada uno de los participantes.
En la categoría grupal de Hip Hop de 11 a 14 años compitió el conjunto llamado Pink, que se alzaron con el primer puesto y que está compuesto por: Mara Blanco, Jimena García, Candela Vázquez, Noa Barrio, Sara Ngombe, Sofía Otero, Olaya Gil, Sabela Mato, Lara Corral y Vega Docampo. El mismo metal consiguió el trío de Reggaetón formado por Mara Blanco, Jimena García y Candela Vázquez. La cosa iba de oros en esta jornada de baile y es que el trío de dancehall compuesto por Iria Barrio, Carmen González y Myriam López se subió a lo más alto del podio. Como cierre de esta competición el dúo de urban show formado por Jimena García y Candela Vázquez consiguió reflejar su perfecta sincronía y llevarse la máxima puntuación del jurado.
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