Silleda actúa en sus colegios públicos con mejoras y arte infantil antes del nuevo curso

El Concello de Silleda inició estos días distintas actuaciones de mantenimiento y mejora en los centros educativos de Silleda y A Bandeira, aprovechando el período de vacaciones escolares para ejecutar los trabajos antes del comienzo del nuevo curso. Las intervenciones fueron coordinadas con las comunidades educativas de cada centro a través de los consejos escolares.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Educación, Ángela Troitiño, visitaron esta semana los trabajos que ya se están desarrollando en el CEIP de Silleda, donde comenzaron las tareas de limpieza y preparación del muro perimetral del recinto. La actuación incluye también una revisión estructural de todo el muro para comprobar su estado y realizar las reparaciones necesarias antes de proceder a su pintado.

Una vez rematada esa intervención, el muro acogerá una instalación artística colaborativa formada por 36 figuras de PVC de gran tamaño relacionadas con el mundo infantil. Las piezas se colocarán durante la última semana de este mes en una actividad en la que participarán los niños del servicio Concilia.

En el CEIP de Silleda está previsto, además, el pintado de la fachada principal y de los laterales del edificio, del aula utilizada por el Concilia y de las carpinterías del muro y del pabellón. Las obras se completarán con la mejora de los aseos del edificio de Infantil, la colocación de azulejos en el comedor, el repintado de varias aulas, la limpieza de canalones, la reposición de arena del arenero infantil y la puesta a punto del mobiliario y de los elementos de juego exteriores.

En el CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira, el Concello realizará el repintado de los juegos del patio, la reparación de juegos infantiles, la limpieza de canalones y el desbroce del Coto da Gaiteira. Además, durante el verano se llevará a cabo una limpieza en profundidad de los centros educativos municipales.

Troitiño explica que «aproveitamos os meses de verán para acometer os traballos que resultan máis difíciles de realizar durante o curso e para atender as necesidades que nos trasladan os propios centros». Pena destaca, por su parte, que «a coordinación coas comunidades educativas permítenos priorizar as actuacións e actuar sobre aqueles espazos que máis o precisan, co obxectivo de que todo estea preparado para o inicio do novo curso».

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Demandas a la Xunta

El Concello recuerda también que, junto a estos trabajos de mantenimiento ordinario, siguen pendientes actuaciones de mayor envergadura que exceden sus competencias y que corresponden a la Xunta de Galicia. En el CEIP de Silleda reclama la sustitución de todas las ventanas, una demanda histórica de la comunidad educativa, así como la renovación de las luminarias del centro, que presentan un elevado grado de antigüedad y para las que ya resulta difícil encontrar repuestos. En el CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira, considera necesaria una actuación de limpieza y acondicionamiento de la cubierta, además de la sustitución de los juegos del patio de Infantil, que se encuentran deteriorados.