Rodeiro impulsa la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo para reforzar los servicios públicos

El Concello de Rodeiro dio este viernes un nuevo paso en el proceso de elaboración de su Relación de Puestos de Trabajo y del nuevo organigrama municipal con la celebración de una reunión de trabajo en la que se analizaron los avances realizados y se establecieron las líneas técnicas que guiarán la redacción de este documento estratégico para la organización de la administración local.

La iniciativa está impulsada por el alcalde en funciones, Alberte Lamazares, y por la concejala de Traballo, Begoña Vázquez. En la reunión también participó Noemí Iglesias, de Estrategia y Organización S.A. Durante el encuentro se abordaron los criterios que regirán la elaboración de la RPT, así como las características esenciales de cada puesto de trabajo, sus funciones, responsabilidades, requisitos y sistemas de provisión, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el Concello impulsan esta iniciativa con la finalidad de dotar a la administración municipal de una organización más moderna, eficiente y adaptada a las necesidades actuales del municipio. La elaboración de la RPT permitirá racionalizar la estructura organizativa, optimizar la distribución de los recursos humanos, reforzar la coordinación entre los distintos servicios municipales y disponer de una herramienta de gestión que facilite la planificación y la toma de decisiones en materia de personal.

Así mismo, la elaboración de un nuevo organigrama contribuirá a definir con mayor claridad la organización interna del ayuntamiento, estableciendo las relaciones funcionales y jerárquicas entre las distintas áreas y departamentos. Todo esto permitirá consolidar una administración más eficaz, flexible y preparada para responder a las demandas presentes y futuras de la ciudadanía.

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La Relación de Puestos de Trabajo constituye, además, una herramienta imprescindible para garantizar una gestión transparente, ordenada y eficiente de los recursos humanos, favoreciendo la adecuación de los puestos a las funciones que realmente se desarrollan y contribuyendo a la mejora continua del funcionamiento de la administración local.