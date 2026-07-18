El PP de Rodeiro denuncia la pérdida de fondos para el PAI
Los populares revelan que el gobierno local se adhirió fuera de plazo al convenio de las rozas de la Xunta
Redacción
El Partido Popular de Rodeiro denuncia nuevas pérdidas de fondos por parte del Concello para el Punto de Atención a la Infancia y para las rozas orientadas a la prevención de fuegos por la falta de la petición o por hacerlo fuera de plazo.
El partido indicó que la situación del ejecutivo de José Luis Camiñas se encuentra «totalmente descontrolada, mentras pasan as oportunidades, en forma de prazos para as axudas que habilita a Xunta, dun xeito moi prexudicial para os veciños, posto que se están a perder moitas subvencións», alegaba a voceira municipal Cati Somoza.
Los populares revelaron que el bipartito del gobierno municipal non presentó ante la Xunta la correspondiente solicitud de fondos a la institución autonómica para las subvenciones europeas del MRR para el punto infantil, lo que permitiría aumentar las 20 plazas existentes.
El PP también señala que los populares concretaron que el ejecutivo municipal se adhirió al convenio de rozas frente a los fuegos ofrecido por la Xunta y Seaga a comienzos del pasado mes de julio. «Só despois de que desde o PP llo esixiramos ata catro veces durante toda a primavera e pola mala conciencia que tiñan ante a nosa moción presentada o pasado 30 de xuño e que foi debatida no pleno do día 6 deste mes», aseguró Cati la portavoz municipal.
Desde el Partido Popular señalan que esta adhesión ya no tiene ninguna utilidad de cara a este verano porque la Xunta no se va acometer esta limpieza dado que se fijó como fecha límite para su solicitud el pasado 21 de marzo.
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