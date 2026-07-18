Pararrayos en la iglesia parroquial de Lalín

El Concello de Lalín solicita autorización al Obispado de Lugo para instalar un sistema de protección contra descargas atmosféricas en la iglesia parroquial de Nosa Señora das Dores. El expediente parte de incidencias comunicadas por vecinos y usuarios del parque y zonas de ocio próximas al templo, que en su día ya contó con un pararrayos.