Lalín comprará la Casa Taín para abrir O Regueiriño al centro

La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes una aportación de 115.000 euros para que el Concello de Lalín adquiera la Casa Taín, un inmueble situado en el barrio de O Regueiriño que en la actualidad se encuentra en estado ruinoso. La actuación se enmarca en el Plan +Provincia 2026-2027 y tiene como objetivo conectar esta zona con la almendra central de la villa, ampliando el espacio público y la actual infraestructura verde del entorno Praza do Concello-Praza da Torre.

La compra de la Casa Taín facilitará la ordenación urbana del centro lalinense, al permitir actuar sobre un inmueble degradado y avanzar en la integración de O Regueiriño con el corazón de la villa. La operación forma parte de las aportaciones aprobadas por el gobierno provincial para la zona, por un importe global de 625.000 euros dentro del mismo plan.

En A Estrada, destinará 92.000 euros a la mejora del firme en cinco vías de Callobre: Aldea Grande-A Riba, Nogueira, Vilafruxil, O Vilar y O Vilar-Aldea Grande. El proyecto busca corregir baches, fisuras y problemas de seguridad viaria mediante limpieza de cunetas, barrido superficial y extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente de cinco centímetros de espesor. Los trabajos se completarán con la elevación y adecuación de rejillas de sumideros y tapas de arquetas.

En Silleda, la institución provincial aprobó 420.000 euros para el saneamiento de aguas residuales en Maceira Boa (Manduas) y la mejora de caminos municipales en núcleos de Graba, Cervaña y Cortegada.

Noticias relacionadas

Senda en Botos-Gresande

La junta de gobierno provincial aprobó también el convenio con el Concello de Lalín para mejorar la seguridad viaria en la vía provincial EP-6001 (Botos-Gresande), por donde discurre la Vía de la Plata. La actuación, con un presupuesto de 537.000 euros, será financiada en un 80% por la Diputación, con 430.000 euros, y en un 20% por el Concello (107.000). Se construirá una senda peatonal de hormigón coloreado, con una anchura mínima de 2,5 metros, por el margen derecho de la carretera. También se renovará el firme, se instalará una nueva red de drenaje de pluviales y un sistema de iluminación soterrado con nuevas luminarias, además de mejorar la señalización, reparar daños puntuales y sustituir los árboles de los alcorques existentes.