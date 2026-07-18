Lalín abraza una nueva gesta de DisCamino

El Camino de Santiago es un trayecto de superación que cobra un significado especial con DisCamino. Un grupo de 17 miembros de este colectivo, que partió desde Sevilla por la Vía de la Plata, llegó a Lalín en una de sus etapas más emotivas. A su paso por tierras dezanas, la expedición recibió una cálida bienvenida de Daniel Antelo, de Peregrinus Dezae, que se volcó en atenderles y guiarles. Además, los peregrinos pernoctaron en el albergue de A Laxe, un descanso clave para reponer fuerzas en la zona. Este emotivo encuentro resalta la esencia solidaria de la ruta jacobea, donde el esfuerzo compartido y la hospitalidad gallega se unen siempre para romper barreras. Con apoyos como los que reciben, estos valientes demuestran que no existen límites imposibles en su camino.