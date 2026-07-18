JYSK acondiciona ya su local en Lalín y su «aliada» Pepco negocia su llegada

El Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis de Lalín ha reactivado su espacio comercial con la llegada de la multinacional danesa de muebles y decoración JYSK, que ya tiene asegurada su implantación en el complejo. El avance de esta firma ya es plenamente visible para los usuarios, dado que los operarios comenzaron de forma inmediata los trabajos de desmontaje y vaciado de las antiguas salas de cine. Los materiales retirados se acumulan en el exterior del edificio, marcando el inicio de las obras para acondicionar la superficie al gusto de la prestigiosa marca nórdica. Esta transformación estructural es fruto de la venta de los locales de los cines a un inversor extranjero, que adapta el espacio para que la firma lo explote en régimen de alquiler.

Obras de instalación de la empresa JYSK en el Pontiñas de Lalín. / Bernabé / Javier Lalín

Sin embargo, el desembarco de JYSK se produce en un escenario de incertidumbre respecto a su socio comercial habitual. El centro comercial mantiene intensas conversaciones para cerrar el desembarco de la multinacional polaca de bajo coste Pepco, una operación clave para la renovación integral de la superficie que, de momento, no se ha materializado. El gerente del complejo, Manuel Colmeiro, confirmó los contactos formales con la firma textil y de hogar, pero frenó las expectativas de una apertura inminente. El directivo admitió que hay conversaciones, aunque aclaró que no hay nada cerrado, que está lejos de ser realidad y que la negociación se presenta complicada.

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Estas palabras de la gerencia rebajan el optimismo en el sector empresarial local, evidenciando que el encaje de Pepco requiere superar importantes flecos comerciales antes de confirmarse oficialmente. Aunque ambas compañías suelen operar juntas en el mercado nacional mediante una expansión conjunta, en Lalín se rompería temporalmente este tándem, con JYSK avanzando con paso firme mientras Pepco sigue en el aire. Sobre el resto de proyectos comerciales en ciernes para reconfigurar el Pontiñas, la dirección mantiene bajo estricto secreto la identidad de las nuevas firmas hasta disponer de las licencias municipales definitivas, cuyos detalles espera desvelar la próxima semana.