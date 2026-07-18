Histórico triunfo europeo del Team Flow de Lalín en tierras helenas

El Team Flow izo historia en Grecia al proclamarse campeón de Europa con cuatro oros y dos platasLa delegación de Lalín firmó una jornada de viernes absolutamente gloriosa en tierras helenas tras imponerse con autoridad en un campeonato continental del más alto nivel. El Team Flow de Lalín ha hecho historia en el panorama internacional de la danza urbana con una actuación verdaderamente memorable en Grecia. La delegación logró un botín espectacular compuesto por cuatro medallas de oro y dos de plata, demostrando el altísimo nivel técnico, la calidad artística y la enorme proyección de sus jóvenes bailarinas en un certame continental que estuvo marcado por una competencia feroz, un jurado exigente y un gran nivel en cada una de las categorías disputadas.

El éxito individual estuvo encabezado de forma magistral por Sofía Rey en la categoría de Mini Urbano. La joven bailarina firmó una actuación brillante sobre el escenario heleno, llena de personalidad, fuerza y absoluta precisión técnica, que la coronó de forma indiscutible en lo más alto del podio europeo. En la modalidad colectiva, el grupo de Hip Hop «Hakuna Matata» se proclamó campeón de Europa tras presentar un ejercicio impecable. El jurado valoró la perfecta sincronización y el talento demostrado por Erea González, Zenovia Romero, Lucía Rey, Xiana Blanco, Noa Blanco, Iris González, Nayara Simoes, Naiara Otero, Leyre Rey, África Agra y Lía Regal. A nivel de parejas, el dúo formado por Sofía Otero y Sabela Mato subió al primer cajón del podio con una propuesta electrizante.

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Sabela Mato repitió metal dorado en la categoría de tríos, donde sumó fuerzas con Olaya Gil y Sara Ngombe, alcanzando una victoria indiscutible con una compenetración absoluta. La cosecha se completó con dos subcampeonatos europeos en la modalidad de dúos de Hip Hop. Erea González y Zenovia Romero firmaron un doblete histórico para la expedición de Lalín al poder colgarse la medalla de plata. Por su parte, el dúo compuesto por Mara Blanco y Olaya Gil logró otro metal plateado de mucho mérito en una categoría que destacó por su extrema dureza competitiva.