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Hallado un buitre negro anillado en O Sisto

Buitre negro en O Sisto

Buitre negro en O Sisto

R.J.

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Redacción

Dozón

Un ejemplar de buitre negro fue avistado el pasado jueves en la zona de O Sisto, en Dozón. El animal destaca por estar anillado, lo que confirma que procede de un criador o de un programa de conservación y seguimiento de fauna salvaje.

El buitre aparecido en O Sisto este jueves.

El buitre aparecido en O Sisto este jueves. / R.J.

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