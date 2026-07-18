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Granja para 23.000 aves camperas en Cangas

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La junta de gobierno de Lalín concedió licencia de obra a Avícola Santa Mariña S.C. para una explotación de pollo campero cerca del lugar de Montrigo, en la parroquia de Cangas. El proyecto prevé una inversión de 300.000 euros y una capacidad para 23.446 aves en sistema extensivo con salida libre.

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