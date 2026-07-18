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Ecologistas se interesa por plantas de biogás

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Ecologistas en Acción ha solicitado al Concello de Lalín acceso a documentación relacionada con solicitudes o proyectos vinculados a un inmueble de Alperiz, así como a expedientes sobre plantas de biogás-biometano en el municipio. La consulta deberá realizarse presencialmente en el Servicio de Urbanismo.

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