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Reforma de Avenida do Parque

Corte de Castros de Toiriz por obras en el cruce de la iglesia

Calle cortada durante la mañana del viernes. | XP

Calle cortada durante la mañana del viernes. | XP

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

Las obras de humanización de la Avenida do Parque obligaron a cortar la conexión con la calle Castros de Toiriz durante parte de la jornada del viernes. La empresa adjudicataria realizó trabajos en el cruce con Santa Olaia, junto a la iglesia, que seguirán durante la próxima semana para completar el hormigonado y colocar la piedra. Así que los desvíos de tráfico rodado se repetirán de forma puntual.

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