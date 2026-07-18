Corte de Castros de Toiriz por obras en el cruce de la iglesia

Las obras de humanización de la Avenida do Parque obligaron a cortar la conexión con la calle Castros de Toiriz durante parte de la jornada del viernes. La empresa adjudicataria realizó trabajos en el cruce con Santa Olaia, junto a la iglesia, que seguirán durante la próxima semana para completar el hormigonado y colocar la piedra. Así que los desvíos de tráfico rodado se repetirán de forma puntual.