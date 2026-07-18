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Tormenta de granizo

El BNG de Vila de Cruces exige que las ayudas por el temporal priorices a vecinos y explotaciones agrarias y ganaderas

La formación reclama al gobierno municipal que las subvenciones no se empleen para obras pendientes

Daños ocasionados en un tejado por el temporal del pasado sábado en Vila de Cruces.

Daños ocasionados en un tejado por el temporal del pasado sábado en Vila de Cruces. / Cedida

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Iria Otero

Vila de Cruces

El BNG de Vila de Cruces expresó su apoyo y solidaridad con los vecinos de las parroquias afectadas por el fuerte temporal de granizo y viento del pasado sábado, que dejó importantes daños en viviendas, galpones, explotaciones ganaderas, vehículos y cultivos, especialmente en Santomé de Obra, Gres y Brandomés.

La formación nacionalista valora que el gobierno municipal esté dispuesto a solicitar ayudas a otras administraciones para reparar las pistas municipales, pero considera imprescindible que esa petición no se limite a los daños sufridos por el Concello.

Desde el BNG esperan que el gobierno municipal no aproveche este episodio excepcional para intentar financiar con cargo a las ayudas que ya eran necesarias con anterioridad. «O prioritario neste momento é atender á veciñanza afectada, ás explotacións agrarias e gandeiras e reparar os danos directamente ocasionados polo temporal», destacan desde la formación.

Por eso, el BNG reclama que el Concello realice una solicitud conjunta ante la Xunta de Galicia y la Diputación para habilitar una línea extraordinaria de ayudas que permita atender también a las familias, a las explotaciones agrarias y ganaderas y a las personas que sufrieron importantes pérdidas como consecuencia de este episodio meteorológico.

Así mismo, la organización nacionalista apoya la iniciativa de los vecinos de organizarse para cuantificar los daños y defender de manera conjunta sus derechos, al tiempo que solicita al Concello que preste asesoramiento y facilite la tramitación de las posibles ayudas.

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El BNG recuerda que «os fenómenos metereolóxicos extremos son cada vez máis frecuentes» y considera imprescindible que las administraciones cuenten con protocolos de actuación y mecanismos de respuesta rápida que permitan minimizar el impacto económico y social de estos episodios sobre el rural.

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