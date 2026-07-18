El BNG de Vila de Cruces exige que las ayudas por el temporal priorices a vecinos y explotaciones agrarias y ganaderas

El BNG de Vila de Cruces expresó su apoyo y solidaridad con los vecinos de las parroquias afectadas por el fuerte temporal de granizo y viento del pasado sábado, que dejó importantes daños en viviendas, galpones, explotaciones ganaderas, vehículos y cultivos, especialmente en Santomé de Obra, Gres y Brandomés.

La formación nacionalista valora que el gobierno municipal esté dispuesto a solicitar ayudas a otras administraciones para reparar las pistas municipales, pero considera imprescindible que esa petición no se limite a los daños sufridos por el Concello.

Desde el BNG esperan que el gobierno municipal no aproveche este episodio excepcional para intentar financiar con cargo a las ayudas que ya eran necesarias con anterioridad. «O prioritario neste momento é atender á veciñanza afectada, ás explotacións agrarias e gandeiras e reparar os danos directamente ocasionados polo temporal», destacan desde la formación.

Por eso, el BNG reclama que el Concello realice una solicitud conjunta ante la Xunta de Galicia y la Diputación para habilitar una línea extraordinaria de ayudas que permita atender también a las familias, a las explotaciones agrarias y ganaderas y a las personas que sufrieron importantes pérdidas como consecuencia de este episodio meteorológico.

Así mismo, la organización nacionalista apoya la iniciativa de los vecinos de organizarse para cuantificar los daños y defender de manera conjunta sus derechos, al tiempo que solicita al Concello que preste asesoramiento y facilite la tramitación de las posibles ayudas.

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El BNG recuerda que «os fenómenos metereolóxicos extremos son cada vez máis frecuentes» y considera imprescindible que las administraciones cuenten con protocolos de actuación y mecanismos de respuesta rápida que permitan minimizar el impacto económico y social de estos episodios sobre el rural.