Tormenta de granizo
El BNG de Vila de Cruces exige que las ayudas por el temporal priorices a vecinos y explotaciones agrarias y ganaderas
La formación reclama al gobierno municipal que las subvenciones no se empleen para obras pendientes
El BNG de Vila de Cruces expresó su apoyo y solidaridad con los vecinos de las parroquias afectadas por el fuerte temporal de granizo y viento del pasado sábado, que dejó importantes daños en viviendas, galpones, explotaciones ganaderas, vehículos y cultivos, especialmente en Santomé de Obra, Gres y Brandomés.
La formación nacionalista valora que el gobierno municipal esté dispuesto a solicitar ayudas a otras administraciones para reparar las pistas municipales, pero considera imprescindible que esa petición no se limite a los daños sufridos por el Concello.
Desde el BNG esperan que el gobierno municipal no aproveche este episodio excepcional para intentar financiar con cargo a las ayudas que ya eran necesarias con anterioridad. «O prioritario neste momento é atender á veciñanza afectada, ás explotacións agrarias e gandeiras e reparar os danos directamente ocasionados polo temporal», destacan desde la formación.
Por eso, el BNG reclama que el Concello realice una solicitud conjunta ante la Xunta de Galicia y la Diputación para habilitar una línea extraordinaria de ayudas que permita atender también a las familias, a las explotaciones agrarias y ganaderas y a las personas que sufrieron importantes pérdidas como consecuencia de este episodio meteorológico.
Así mismo, la organización nacionalista apoya la iniciativa de los vecinos de organizarse para cuantificar los daños y defender de manera conjunta sus derechos, al tiempo que solicita al Concello que preste asesoramiento y facilite la tramitación de las posibles ayudas.
El BNG recuerda que «os fenómenos metereolóxicos extremos son cada vez máis frecuentes» y considera imprescindible que las administraciones cuenten con protocolos de actuación y mecanismos de respuesta rápida que permitan minimizar el impacto económico y social de estos episodios sobre el rural.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- María Corina Machado, de boda en Vigo
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal