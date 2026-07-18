El BNG impulsa su campaña comarcal por el Día da Patria

El BNG de Deza-Tabeirós-Terra de Montes presentó su campaña del Día da Patria Galega, que este año se celebra bajo el lema «Somos unha nación. Soberanía e dereitos nun mundo en paz». La formación nacionalista hace un llamamiento a la participación ciudadana en los actos previstos en la comarca, que tendrán como eje central las citas de Merza y A Estrada antes de la manifestación nacional del 25 de julio en Santiago.

La campaña comenzará el 18 de julio con un acto político y festivo en el área recreativa de A Carixa, en Merza, a partir de las 14.30 horas. En el encuentro intervendrán el responsable comarcal del BNG, Xoán Blanco; el portavoz municipal en Vila de Cruces, Álex Fiuza, y la diputada autonómica Ariadna Fernández. La jornada concluirá con un almuerzo de convivencia abierto a militantes y simpatizantes.

El segundo gran acto comarcal tendrá lugar el 23 de julio, a las 20.00 horas, en la Praza da Farola de A Estrada, junto a la estatua de Castelao, Virxinia e fillo. Participarán el portavoz municipal, Xoán Reices; la diputada Ariadna Fernández y el candidato a la alcaldía, Marcos Borrageros.

Durante la presentación de la campaña, Fernández defendió una mayor capacidad de decisión para Galicia y criticó proyectos como la planta de Altri, el vertedero de Campomarzo o la proliferación de parques eólicos y sus líneas de evacuación por su impacto sobre el territorio. También reivindicó "un modelo orientado ás maiorías sociais que protexa o territorio, fortaleza os servizos públicos, impulse a capacidade produtiva do país, garanta unha vivenda digna, constrúa un sistema público de coidados, defenda a diversidade e asegure a plena normalización do galego".

La campaña se completará con acciones de difusión de la bandera gallega en distintos municipios y culminará el 25 de julio con la manifestación nacional convocada en Santiago de Compostela. Xoán Blanco anima a la ciudadanía a participar en todas las actividades para reivindicar "unha demostración colectiva dun pobo que quere decidir por si mesmo, construír unha Galiza con máis futuro, máis dereitos e máis dignidade e seguir avanzando como nación".