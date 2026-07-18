Autorizan cortas de árboles en Lalín 2000
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La junta de gobierno aprobó por urgencia la corta de arbolado en parcelas municipales de Lalín 2000 y junto al centro social de Carragoso. Aduce razones de seguridad, prevención de incendios forestales y protección de personas, naves industriales y otros bienes. La actuación afectará principalmente a pinos y preservará especies autóctonas.
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