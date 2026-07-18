Mulleres Rurais de Lagartóns regresa con un gran objetivo: la Festa do Labrego

La Asociación de Mulleres Rurais de Lagartóns volverá a ponerse en marcha después de ocho años de inactividad con un acto abierto a toda la vecindad que se celebrará el próximo 24 de julio. La nueva etapa nace con el objetivo de recuperar el dinamismo social de la parroquia y ya mira hacia un reto de gran simbolismo: trabajar para devolver al calendario la histórica Festa do Labrego, desaparecida hace catorce años y estrechamente vinculada al movimiento agrarista estradense.

La presidenta de la entidad, Pilar Ribeiro, explica que la asociación permanecía sin actividad desde 2018, cuando la anterior directiva decidió hacer un paréntesis por el desgaste organizativo. Ahora, parte de aquel equipo vuelve a asumir responsabilidades con la intención de revitalizar la vida social de Lagartóns y atraer a nuevos vecinos al proyecto.

El acto de reapertura tendrá lugar en el local social del campo de la fiesta, un espacio recientemente recuperado para acoger las actividades de la asociación. La jornada incluirá un repaso a la historia de la entidad, una exposición fotográfica con imágenes de etapas anteriores, un pequeño aperitivo y la asistencia de representantes municipales, además de invitaciones dirigidas a otras asociaciones de mujeres rurales del municipio.

Entre los primeros proyectos figura la organización de cursos de actividad física a partir de septiembre y, sobre todo, el intento de recuperar la Festa do Labrego. Ribeiro reconoce que todavía es una idea en fase inicial, pero asegura que ya han mantenido contactos con personas que participaron durante años en la organización de esta celebración y que han mostrado su disposición a colaborar.

La posible vuelta de la fiesta supondría recuperar una de las citas con mayor carga histórica de A Estrada. La última edición se celebró en 2012, poniendo fin a una etapa iniciada en 2008 tras la recuperación de la celebración. Sus orígenes, sin embargo, se remontan a 1916, como homenaje a la revuelta agraria de Lagartóns de 1915 y al movimiento agrarista que marcó la historia del municipio.

La nueva directiva insiste en que el objetivo inmediato pasa por consolidar la asociación y sumar nuevas personas asociadas. A partir de ahí, confía en que la implicación vecinal permita devolver a Lagartóns actividades que durante años fueron un referente de convivencia y participación, con la esperanza de que la Festa do Labrego pueda volver a reunir a la parroquia más de una década después de su última edición.