La ampliación de la AG-59, una obra marcada por retrasos en sus plazos

La ampliación de la AG-59 hasta A Estrada es una de las infraestructuras más esperadas por los vecinos del municipio desde hace años. Concebida para mejorar la conexión con Santiago y reducir los tiempos de desplazamiento de miles de usuarios, la obra encara la recta final de su primera fase: el enlace con Pontevea . Sin embargo, su desarrollo ha estado marcado por una sucesión de anuncios, cambios de calendario y retrasos que han convertido los plazos en una de las principales causas de escepticismo.

El proyecto del tramo entre A Ramallosa y Pontevea fue aprobado por la Xunta en marzo de 2023. Apenas siete meses después, el 31 de octubre, comenzaron las obras de prolongación de la autovía, con un plazo de ejecución de veinte meses. La actuación comprende 3,5 kilómetros de nuevo trazado, dos enlaces, un viaducto sobre el rego de Santa Lucía y varias estructuras para mantener la permeabilidad de la red viaria.

Con ese calendario, la infraestructura debía quedar finalizada a mediados de 2025. Sin embargo, las previsiones oficiales fueron variando. La Xunta situó posteriormente la apertura para finales de ese año y, ya en 2026, trasladó la puesta en servicio a la primavera. Más adelante, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, apuntó el mes de abril como horizonte para la inauguración.

Ninguna de esas fechas llegó a cumplirse. A mediados de julio, el nuevo tramo sigue sin abrir al tráfico y el enlace de A Ramallosa permanece cerrado debido a las obras, obligando a los conductores a desviarse por Os Verxeles para incorporarse a la autovía. Consultada por Faro de Vigo, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas indicó el pasado 15 de julio que la inauguración se produciría «proximamente». Preguntada también por la reapertura del enlace de A Ramallosa, la respuesta fue que «será pronto, pero de momento non podemos especificar unha data exacta».

La situación volvió a poner el foco sobre una infraestructura que trasciende el ámbito de las obras públicas. La AG-59 constituye desde hace años una de las principales reivindicaciones de A Estrada para mejorar su conexión con Santiago, ciudad a la que se desplazan cada día miles de vecinos por motivos laborales, educativos, sanitarios o administrativos.

Su importancia ha hecho que la prolongación de la autovía haya ocupado un lugar destacado en el debate político municipal durante años En la campaña de las elecciones municipales de 2023, el entonces candidato del PP y ganador de dichos comicios, José López Campos, situó la llegada de la autovía entre los compromisos de su proyecto en los siguientes años. Con las próximas elecciones locales previstas para 2027, la evolución de las obras volverá previsiblemente a formar parte de las promesas de programa electoral.

Mientras el primer tramo espera su apertura, la Xunta mantiene también en marcha la prolongación entre Pontevea y O Rollo, adjudicada en 2025 y cuyo inicio oficial se escenificó ese mismo año. Este segundo tramo permitirá acercar todavía más la autovía a A Estrada, con tiempos que prometen poner la capital de Galicia a poco más de diez minutos del pueblo.

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Su potencial transformador para el municipio no se reduce unicamente a una cuestión logística y de desplazamiento. Algunas de las previsiones del gobierno local del PP –ahora encabezado por Gonzalo Louzao Dono– y de la Xunta son el crecimiento demográfico (debido a la expansión que sufre actualmente Santiago) y por lo tanto, la llegada de más servicios y crecimiento económico. De momento, los estradenses no solo no pueden coger la AG-59 en A Estrada, tampoco pueden hacerlo en Pontevea ni en A Ramallosa, con una creciente impaciencia por que al menos el enlace más próximo sí recupere el tráfico.