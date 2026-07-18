Acometen obras para el nuevo bazar chino en la nave de Florentino

Lalín reactiva un emblema industrial del municipio. Las obras ya han comenzado en la antigua factoría textil de Florentino en O Rodo, que recuperará su actividad empresarial reconvertida en un bazar chino. Cabe recordar que el Concello otorgó la licencia urbanística tras evaluarse la segregación de la parcela en la junta de gobierno local del pasado 29 de septiembre. Florentino Cacheda, en nombre de Florentino Colección SL, tramita segregar 418 metros cuadrados de los 8.720 totales de la propiedad matriz. Esta fragmentación, situada entre el vial de la calle Rodo y la alineación del planeamiento municipal, busca completar y adecuar los accesos al recinto. Los trabajos cumplen con el plan de tráfico y cuentan con el aval de la Diputación provincial, titular de la carretera, iniciando la metamorfosis física de la factoría.