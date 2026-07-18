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Gastronomía

Más de 1.000 kilos de ingredientes para la Festa da Paella de Cortegada

Imagen de la pasada edición de la Festa da Paella de Cortegada.

Imagen de la pasada edición de la Festa da Paella de Cortegada. / BERNABÉ/ÁNGEL ABELEDO

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Redacción

Silleda

Todo está listo para la Festa da Paella de Cortegada que este sábado reunirá a más de 1.500 personas. Los interesados en acudir pueden adquirir todavía sus tiques a cualquier miembro de la comisión o en los establecimientos: Agroservicios Alberto y los bodegones Esther y Os Toneles, en Silleda; y en la Carnicería Varela y A de Jácome, en Lalín, hasta completar el aforo de 1.800 personas. Los asistentes ya confirmados podrán disfrutar, a partir de las 22.00 horas de una paella para la que serán utilizados más de 1.100 kilos de ingredientes: 250 de carne de pollo y ternera, 250 de arroz, 30 litros de aceite, 150 de mejillones y 60 de verduras. Además, habrá servicio de pulpero para quien lo desee. Este servicio está fuera del menú que sí que incluye queso con membrillo y café.

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