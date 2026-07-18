Más de 1.000 kilos de ingredientes para la Festa da Paella de Cortegada

Todo está listo para la Festa da Paella de Cortegada que este sábado reunirá a más de 1.500 personas. Los interesados en acudir pueden adquirir todavía sus tiques a cualquier miembro de la comisión o en los establecimientos: Agroservicios Alberto y los bodegones Esther y Os Toneles, en Silleda; y en la Carnicería Varela y A de Jácome, en Lalín, hasta completar el aforo de 1.800 personas. Los asistentes ya confirmados podrán disfrutar, a partir de las 22.00 horas de una paella para la que serán utilizados más de 1.100 kilos de ingredientes: 250 de carne de pollo y ternera, 250 de arroz, 30 litros de aceite, 150 de mejillones y 60 de verduras. Además, habrá servicio de pulpero para quien lo desee. Este servicio está fuera del menú que sí que incluye queso con membrillo y café.