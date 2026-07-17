Silleda refuerza el Punto de Información Catastral con asistencia técnica

El Concello de Silleda adjudicó un nuevo contrato de asistencia técnica para reforzar el Punto de Información Catastral y apoyar actuaciones municipales relacionadas con las franjas de protección frente a incendios. El servicio fue adjudicado a Verónica Gómez Collazo, responsable de Tirgalia e instalada en el Viveiro de Empresas Área 33, por 16.940 euros, IVA incluido, y tendrá una duración de un año.

La asistencia permitirá mejorar la atención a la vecindad en consultas y trámites relacionados con el Catastro. Entre las tareas previstas figuran la revisión de información catastral y cartográfica, la identificación de parcelas, la localización de titulares, la comprobación de discrepancias y la preparación de documentación para expedientes municipales.

El contrato incluye también apoyo técnico en las franjas secundarias de gestión de biomasa, especialmente en parcelas situadas dentro de núcleos o en zonas no incluidas en los instrumentos de colaboración con Seaga. En estos casos, el servicio podrá realizar comprobaciones sobre el terreno, elaborar fichas, planos e informes y preparar la documentación necesaria.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, explica que esta contratación permitirá «mellorar a atención á veciñanza e dar unha resposta máis áxil ás consultas e aos problemas relacionados coa información catastral». También subraya su importancia para la prevención de incendios, ya que «para poder actuar nas faixas de protección é imprescindible saber con precisión de que parcela estamos falando, quen é a persoa titular e cal é a súa situación real».

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El servicio se desarrollará bajo coordinación municipal y combinará atención presencial, revisión de expedientes, trabajo técnico de gabinete y comprobaciones de campo, según las necesidades de cada momento. Para el gobierno local, permitirá reforzar un servicio muy demandado y avanzar hacia una administración más próxima, ágil y eficaz.