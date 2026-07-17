Un fin de semana entre Santa Mariña y el Carmen

El calendario festivo de este fin de semana llega marcado en Deza y Tabeirós-Terra de Montes por las celebraciones patronales vinculadas a Santa Mariña y a distintas advocaciones marianas, especialmente la Virgen del Carmen, pero también la de los Remedios. En parroquias de la práctica totalidad de los concellos de la zona se sucederán misas, procesiones, sesiones vermú, verbenas y comidas populares, en un mapa de fiestas que confirma la intensidad del verano rural.

En A Estrada, Santa Mariña tendrá protagonismo en varias parroquias. En Agar, la fiesta del sábado 18 incluirá misa solemne a las 13.00 horas, procesión, sesión vermú con la charanga Os Intocables y verbena con Dúo Énfasis, Disco Pirámide XL y DJ Efrén. El domingo 19, la celebración continuará en honor al Santísimo, con misa a las 13.30 horas y procesión con la Banda Cultural da Estrada. En Ribeira, la jornada del sábado contará con misa a las 13.00 horas, sesión vermú y verbena con Alma Nova y Soprano; y el domingo, dedicado al Santísimo, habrá misa solemne a las 13.00 horas y sesión vermú con la charanga Mil9. En Ribela, también el sábado en honor a Santa Mariña, habrá misa, sesión vermú con Charandonga y verbena con Fania Blanco Show y Disco Pirámide; el domingo, en honor a la Virgen del Carmen, se celebrará misa a las 13.00 horas con el coro de Santa Cristina de Vea y sesión vermú con el grupo Os Pereiriños.

En Lalín, Belelle, en la parroquia de Catasós, celebrará Santa Mariña el sábado 18 con misa a las 13.30 horas, subasta, sesión vermú con Chámalle X y verbena con Costa Blanca y DJ David Expósito. El domingo, la fiesta estará dedicada al Santísimo, con misa solemne y procesión a las 13.15 horas, sesión vermú y tardeo con la charanga Os Atrevidos. Barcia honrará a la Virgen del Carmen con verbena el sábado a cargo de M5 Galicia y Discoteca Móvil Model Music, mientras que el domingo habrá misa en la carballeira a las 13.00 horas y sesión vermú con la Banda de Música de Vilatuxe.

En Silleda, la capilla de Santa Mariña de Graba acogerá actos religiosos este sábado. En Cortegada, las patronales en honor a Santa María tendrán el sábado 18 la XXIV Festa da Paella, con cena a las 22.00 horas y verbena con Origen y Unión y Fuerza. El domingo 19 habrá misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú con Os Trasnos de Doade y fiesta infantil desde las 17.00 horas con Tikolandia.

Presentación del cartel de la Santa Mariña de O Seixo. / Cedida

La devoción a Santa Mariña se extiende también a O Seixo, en Cerdedo Cotobade, donde las fiestas se celebran este viernes 17 y sábado 18. La programación arrancará con callos, bocadillos calientes y música de DJ Josiño. El sábado abrirá la Feira e Exposición de Gando a las 12.00 horas y habrá misa solemne a las 13.00, acompañada por Os Abrentes de Cerdedo, seguida de poxas tradicionales. La jornada incluirá comida popular, xincana cabalar, charanga Los Santos, verbena con Disco Móbil Chocolate y Dúo BL Pop, sorteo de una becerra y colchonetas gratuitas para los más pequeños.

En Forcarei, Cachafeiro celebrará el sábado 18 su fiesta en honor a la Virgen de los Remedios. La programación incluye misa cantada al mediodía, sesión vermú, comida en la Carballeira da Freixeira, actividades para niños, charanga, churrasco y verbena con París de Noia y DJ Marcos Kintana.

También Órrea, en Agolada, celebrará sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen durante el sábado 18 y el domingo 19. La primera jornada contará con sesión vermú a cargo de A Bandiña de Melide y verbena con Lidia Sueiro, DJ Machito y Discomóbil Casanova, además de fuegos artificiales y un sorteo de 150 kilos de carne. El domingo habrá misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú con A Bandiña de Melide y Discomóbil Casanova, bar de la comisión, aperitivos durante el vermú y varios sorteos.

En Rodeiro, Riobó celebrará también sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen este sábado 18. La programación incluye misa a las 13.30 horas, sesión vermú a cargo del grupo La Rosa y verbena con la misma formación, además de la actuación de un DJ. Durante la fiesta habrá también un sorteo.

Y en Castro Dozón, la fiesta del Carmen será el domingo 19, con misa solemne, sesión vermú con la charanga Chámalle X, hinchables para niños, tardeo y verbena nocturna con la orquesta Cinema y el grupo Fussion.

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En definitiva, este fin de semana ejemplifica la pervivencia de los festejos religiosos como espacio de devoción, encuentro vecinal y dinamización del rural. Bajo nombres distintos —Santa Mariña, Santa María, el Carmen o los Remedios—, las parroquias vuelven a reunir a vecinos y visitantes alrededor de los templos, las carballeiras, las sesiones vermú y las verbenas.