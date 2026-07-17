El PSOE de Lalín exige el arreglo de los puentes del Paseo Pontiñas

El PSdeG-PSOE de Lalín reclama al gobierno municipal que informe sobre la situación de los dos puentes cerrados en el Paseo Pontiñas, que permanecen inutilizados desde hace meses y exige que se acometan cuanto antes las actuaciones necesarias para su reparación y reapertura. La portavoz socialista Alba Forno asegura que son numerosos los vecinos que trasladaron su malestar por el estado que presenta uno de los espacios públicos más frecuentados del municipio.

Forno señala que el debate no está en el cierre de las pasarelas, que entienden que responde a motivos de seguridad y aseguran que si es así, comparten que esta debe ser siempre la prioridad, pero reclaman una ausencia de planificación por parte del gobierno local.

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La portavoz socialista considera que esta situación proyecta además una imagen de abandono de uno de los espacios más emblemáticos de Lalín. Desde el grupo socialista lamentan que esta situación se sume a otros ejemplos recientes de falta de planificación en la conservación de los espacios públicos y vuelven a reclamar que el Concello se anticipe a los problemas y que ponga solución a los mismos. Por ello, solicitan al gobierno local que informe públicamente sobre el estado de los dos puentes, las actuaciones previstas, la inversión necesaria y los plazos concretos para su reparación y reapertura.