El PSOE reivindica el impacto de los fondos europeos en el turismo de Forcarei

La portavoz del PSdeG en Forcarei, Verónica Pichel, y la presidenta del PSdeG y senadora, Carmela Silva, hicieron balance de las inversiones impulsadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística Deza-Tabeirós-Montes, financiado con 2,069 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU y conseguido durante la etapa de Silva al frente de la Diputación de Pontevedra.

Ambas dirigentes defendieron que estos recursos permitieron modernizar la oferta turística del municipio y lamentaron que dos de las actuaciones previstas finalmente no llegasen a ejecutarse. En concreto, señalaron la reforma integral del edificio de aseos del área recreativa de A Freixeira, en Cachafeiro, y el proyecto de musealización digital del monasterio de Aciveiro, que calificaron de estratégicos para mejorar la atención a vecinos, peregrinos y visitantes.

Según explicó Pichel, la actuación prevista en A Freixeira contemplaba la renovación completa de las instalaciones, con adaptación para personas con movilidad reducida, agua caliente, puntos de carga para teléfonos móviles y un espacio para la reparación de bicicletas. También criticó que el proyecto de musealización de Aciveiro, ya redactado y aprobado durante el anterior mandato provincial, quedase descartado.

Por el contrario, las socialistas destacaron otras iniciativas desarrolladas en los últimos meses, como la mejora de senderos, la renovación de la señalización del Camiño da Geira e dos Arrieiros y del Camiño Miñoto Ribeiro, la creación de una guía turística digital y la ejecución de un mural en Soutelo de Montes. Pichel avanzó además que, si el PSOE recupera el gobierno local, impulsará un nuevo mural situado junto al Camino de Santiago.