El PP de Vila de Cruces denuncia exclusión en la Xuntanza das Persoas Maiores de Gres

El Partido Popular de Vila de Cruces ha denunciado públicamente que el gobierno local de Luis Taboada utiliza los actos institucionales para excluir a la oposición municipal. Esta queja surge tras la celebración de XXXIII Xuntanza de Persoas Maiores en las Insuas de Gres, una jornada de convivencia que los populares felicitaron, pero que consideran empañada por decisiones de marcado carácter político que rompen con la normalidad institucional histórica del municipio.

Desde el grupo de la oposición aclaran que el debate no se centra en el pago del almuerzo. El PP respeta que los miembros de la corporación deban asumir el coste de su asistencia si el Ayuntamiento así lo dictamina. Sin embargo, califican como un grave error la eliminación de la presencia institucional de los representantes de los ciudadanos bajo el argumento de una falsa igualdad. Aseguran que la voluntad del actual ejecutivo es relegar, invisibilizar y borrar por completo a la oposición de la vida pública local. Los populares recuerdan que durante sus mandatos siempre se contó con toda la corporación municipal «de forma democrática y sin distinciones políticas».

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Asimismo, critican la contradicción del gobierno de la villa al utilizar fondos de Vila de Cruces para sufragar parte del almuerzo de asistentes procedentes de otros ayuntamientos, mientras «se escudan en la austeridad y la igualdad para apartar a los concejales electos», destacan en su nota. El PP cruceño concluye exigiendo el fin del sectarismo, recordando que los actos institucionales pertenecen por derecho a toda la vecindad y no al partido gobernante de turno.n