Del pie de la Torre Eiffel al corazón de Merza

Merza volvió a convertirse en punto de encuentro para la percusión con una nueva noche de música en E Ferro Ghalpón. El Festival Internacional de Percusión continuó su programación artística con un concierto protagonizado por los ensembles de la parte formativa del certamen y por la percusionista francesa Adélaïde Ferrière, una de las intérpretes más destacadas de la escena internacional.

Adélaïde Ferrière, durante su actuación. / M.S.

La velada permitió al público asomarse al trabajo desarrollado por el alumnado durante las jornadas de formación. Los distintos ensembles, creados específicamente para esta edición del festival, interpretaron un repertorio preparado junto al profesorado del FIP, mostrando el nivel artístico alcanzado a lo largo del curso y el valor pedagógico de una cita que combina aprendizaje intensivo y experiencia escénica.

Actuación en el E Ferro Galpón. / M.S.

La presencia de Ferrière añadió una dimensión internacional a la programación. La artista francesa llegó a Merza apenas unos días después de actuar en el Concert de Paris, el tradicional concierto de la Fiesta Nacional francesa celebrado a los pies de la Torre Eiffel. Su participación en el FIP refuerza la capacidad del festival para atraer a Galicia a músicos de primer nivel y para situar a la parroquia dezana dentro del mapa europeo de la percusión.

Otra exhibición musical. / M.S.

El concierto volvió a evidenciar una de las señas de identidad del festival: la convivencia entre formación y excelencia artística. En Merza, el alumnado no solo recibe clases y participa en talleres, sino que también comparte escenario con intérpretes de prestigio internacional, en una dinámica que convierte cada edición en una experiencia de aprendizaje, creación y convivencia musical.

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La primera parte de la programación del FIP remata este viernes con una batucada por las calles de Merza, protagonizada por Latexo Percusión y por el alumnado del festival. La actividad llevará la percusión al espacio público y pondrá el broche a varios días de intensa actividad formativa y artística antes de afrontar la recta final de esta edición.