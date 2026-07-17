Las obras del Camiño de Samprizón ya están ejecutadas a la mitad

Las obras del Camiño de Samprizón, en la parroquia lalinense de Lebozán, ya están ejecutadas al 50% aproximadamente. Así lo pudo comprobar este jueves el concejal de Obras e Servizos, José Cuñarro, quien supervisó los avances de los trabajos.

El nuevo trazado bordea la aldea de Samprizón desde la carretera PO-203 y vuelve a conectar con la misma vía provincial, recuperando un camino tradicional que los vecinos utilizaban para acceder a la parte más alta del lugar, en la zona que limita con Bustelo. El camino era muy estrecho para la maquinaria actual, por lo que la intervención permitirá ampliar el camino hasta los ocho metros de ancho.

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Además de la mejora de la movilidad, el nuevo camino cumplirá una función esencial como cortafuegos, reforzando la protección de las viviendas de los alrededores y facilitando el acceso de agentes forestales, brigadas de extinción y otros equipos que operan en la zona. La actuación, con un quilómetro de longitud, supone un avance significativo en la mejora de los servicios y en la prevención de los incendios en el rural.