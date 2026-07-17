El Motor Show Galicia vuelve a Silleda con tres días de espectáculo

Motor Show Galicia 2026 abrirá este viernes en la Feira Internacional de Galicia (FIG) Abanca, en Silleda, una quinta edición que volverá a combinar exposición, espectáculo y actividades vinculadas al mundo del motor. La cita, organizada por Sac Events, se prolongará hasta el domingo con cientos de vehículos, shows en pista, música, zona de acampada y propuestas para aficionados de distintas disciplinas.

Uno de los principales atractivos será la exposición de coches seleccionados en uno de los pabellones principales, con auténticas joyas sobre ruedas que optarán a los Trofeos Tuning & Stance. El certamen repartirá premios en distintas categorías, como Best of Show, Top 5 Tuning, Top 5 Stance, Top 3 Interior, Más Bajo con o sin neumática, Mejor Pintura, Coche más Ancho o Coche más Lejano. También habrá una zona de Colecciones Exclusivas, con vehículos destacados por su historia, conservación o singularidad, además de stands especializados en equipamiento y accesorios.

El exterior del recinto acogerá una gran exposición al aire libre, un escenario con música durante todo el evento, food trucks y zona de acampada, además de vistas a los circuitos de drift y burnout. La programación incluirá exhibiciones de drift con más de una veintena de pilotos, entre ellos Marc Blanco, Sito González, Fran Gómez Cebey, Marito Oliveira, José Alonso, José Magalhães, Diogo Duarte, Andrés Feijó, Nana Fernández, Raúl Vicente, Alejandro Sotillo, Tania Titanio o Sandra Quintela, además de equipos como V Racing Team Dreaft y The DriftSpot.

El público podrá también acercarse a la pista como drifter amateur, ya que habrá algunas plazas para quienes quieran participar en el show. A ello se sumarán espectáculos de stunt, con acrobacias sobre motos a cargo de Jaque Stunt y Nelson Nh Pina, así como un torneo de Simracing Gran Turismo 7 con premios en metálico y trofeos. El domingo se celebrará, además, una concentración motera.

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El evento abrirá este viernes a las 12.00 horas, con actividades de 15.30 a 22.30. El sábado y el domingo las puertas se abrirán a las 10.00 horas y la programación se prolongará también hasta las 22.30. Las entradas cuestan 15,95 euros el primer día y 22,55 los otros dos, mientras que la infantil diaria es de 11 euros; también hay abonos.