Encuentro musical
Melodías a orillas del Ulla
El primer Encuentro Instrumental de la Unión Musical Ponteledesma reunió a 35 alumnos de entre seis y 16 años que recibieron clases individuales o conjuntas de flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón y percusión
Este viernes tuvo el primer Encuentro Instrumental de la Unión Musical Ponteledesma. Una cita que se desarrolló en el inmejorable entorno natural de las Insuas de Gres y en el que participaron 35 alumnos con edades comprendidas entre los seis y los 16 años. Durante toda la mañana y por la tarde los jóvenes músicos recibieron clases individuales o conjuntas a cargo de los seis profesores especializados en distintos instrumentos. Ángela Camino López, con la flauta; Tamara Soto Soto al clarinete, Efrén Soto López, al saxofón; Víctor Manuel Vilariño Salgado, la trompeta; David Manuel Rodríguez Álvarez, el trombón y Samuel Portas Rocha que estuvo al frente de la percusión.
En esta primera jornada los alumnos pudieron repasar los conocimientos musicales adquiridos a lo largo del año y prepararse para el concierto del final de la tarde con la que se puso el cierre a este primer encuentro. Una actividad conjunta en la que los más de treinta participantes fueron interpretando diferentes piezas según el grupo instrumental.
Tamara Soto, secretaria de la Unión Musical Ponteledesma califica esta primera edición como «un éxito de participación», pero todavía no confirma la realización de otro evento de cara al año que viene. Eso sí, las actividades musicales no terminan con este encuentro, ya que la semana que viene, en concreto el miércoles y el jueves se desarrollará el campamento de música y movimiento también a cargo de la banda. Se llevará a cabo también en las Insuas de Gres y como despedida, el sábado al mediodía se celebrará un concierto de clausura.
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