Lalín y Forcarei anuncian la oferta de cinco plazas vacantes

El Diario Oficial de Galicia publicó este jueves tres anuncios de oferta de empleo público de Lalín para este año. La administración local anunció la convocatoria de proceso selectivo, mediante oposición libre para tres plazas vacantes: una de ingeniero técnico de obras públicas municipales; otra de arquitecto técnico y la tercera de técnico da Administración general. Las bases íntegras se pueden consultar en la sede electrónica del Concello de Lalín, en el tablero de anuncios y en la web municipal, donde se publicarán los sucesivos anuncios de esta convocatoria.

Por otra parte, el Concello de Forcarei abre un nuevo plazo de solicitudes para cubrir las dos plazas vacantes en la Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales, para brigadista y conductor de motomba. El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días naturales.