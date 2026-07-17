Empleo público
Lalín y Forcarei anuncian la oferta de cinco plazas vacantes
Redacción
El Diario Oficial de Galicia publicó este jueves tres anuncios de oferta de empleo público de Lalín para este año. La administración local anunció la convocatoria de proceso selectivo, mediante oposición libre para tres plazas vacantes: una de ingeniero técnico de obras públicas municipales; otra de arquitecto técnico y la tercera de técnico da Administración general. Las bases íntegras se pueden consultar en la sede electrónica del Concello de Lalín, en el tablero de anuncios y en la web municipal, donde se publicarán los sucesivos anuncios de esta convocatoria.
Por otra parte, el Concello de Forcarei abre un nuevo plazo de solicitudes para cubrir las dos plazas vacantes en la Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales, para brigadista y conductor de motomba. El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días naturales.
- La madre de un vigués de 25 años que falleció por un tumor cerebral: «¿Qué habría pasado si lo hubiesen operado un año antes?»
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
- Bouzas activa el «plan B» para sus fiestas por la final de España y cambia el horario de una de las citas más esperadas en Vigo
- El grito de euforia de Nico Williams tras noquear a Francia: «Vamos carallo»
- El TSXG multa con 1.800 euros a un abogado gallego por presentar un recurso lleno de «alucinaciones» con decenas de citas inventadas por la IA
- La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
- El Celta renuncia a retrasar el partido de la primera jornada