El Galicia Clarinet Fest de Lalín ofrecerá más de 400 clases en su séptima edición

El municipio de Lalín se prepara para convertirse en la capital europea de la música con la séptima edición del Galicia Clarinet Fest, un acontecimiento internacional del 2 al 9 de agosto de 2026. Este festival, que combina excelencia pedagógica y programación artística, fue presentado en el Concello de Lalín por el alcalde José Crespo y el director Xocas Meijide junto a Felipe Ferrero, representante de la Xunta, Jorge Cubela, diputado provincial, Begoña Blanco, concejala de Cultura y José Crespo, alcalde de Lalín. Todos destacaron el impacto de una cita que sitúa a la localiad en la élite cultural del continente, descentralizando la oferta musical de gran formato.

En el plano académico, esta edición bate registros históricos al alcanzar un récord mundial con 150 alumnos inscritos de doce nacionalidades. Hay 120 alumnos activos y 20 oyentes, destacando 40 extranjeros llegados desde países como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Argentina o Uruguay. Esta afluencia se debe a alianzas digitales, facilitando que aficionados y profesionales de la medicina o la ingeniería viajen a Galicia para recibir tutorías personalizadas. Para dar respuesta a este volumen, la organización reúne a veinte profesores de renombre mundial y dos pianistas, incluyendo a solistas de la London Symphony, la Royal Concertgebouw de Ámsterdam o la Staatskapelle de Berlín, y catedráticos internacionales. Se impartirán más de 400 clases con una media de 12 por alumno activo.

El festival despliega su potencia sectorial a través de la «Expo Clarinets», un congreso comercial donde 30 marcas líderes de Japón, Francia, EE. UU., Suiza e Italia exhibirán sus últimos modelos de instrumentos. Asimismo, el estímulo al talento joven se canalizará mediante el IV Concurso Internacional Galicia Clarinet Fest, cuya final será el sábado 8 de agosto. El certamen repartirá más de 10.000 euros en premios, becas e instrumentos, ofreciendo a los ganadores actuar como solistas con la Banda L'Armonía de Santiago y la Banda Municipal de A Coruña.

La programación artística, gratuita para el público en general, ofrecerá conciertos diarios. Al mediodía, la Praza das Pipas acogerá agrupaciones de cámara de alumnos distribuidos en 13 grupos. Por las tardes, el Auditorio de Lalín albergará el ciclo de cámara de los profesores. El momento álgido llegará el sábado, donde la Orquesta del festival reunirá a más de 150 músicos en escena. Tal y como adelantó FARO, como novedad, nace el ciclo nocturno «Noites de Jazz en Lalín» en la Plaza de las Pipas y el Casino, con Mery La Fuente junto a Roberto Somoza, y el Nani García Trío.

La repercusión económica de este despliegue cultural se dejará sentir con fuerza en todo el sector servicios de la comarca, registrando previsiones de ocupación hotelera total en Lalín y municipios limítrofes. La llegada masiva de estudiantes, docentes y representantes comerciales generará un flujo continuo de pernoctaciones y un consumo directo en la hostelería local que dinamizará el comercio de proximidad durante la semana entera. Esta inyección financiera confirma la rentabilidad de las inversiones en eventos culturales de gran formato como herramientas de desarrollo territorial sostenible.

Por otra parte, la organización ha diseñado un plan de sostenibilidad ambiental para minimizar la huella ecológica de la masiva afluencia de público en los espacios urbanos. Se promoverá el uso de soportes digitales para partituras y programas de mano, eliminando el consumo innecesario de papel en las aulas y conciertos. Asimismo, en colaboración con el Concello, se reforzarán los puntos de reciclaje y la concienciación ecológica en los escenarios principales de la Praza das Pipas y el Auditorio, garantizando un festival respetuoso con el entorno.

Como complemento a las actividades centrales, la organización habilitará un espacio de convivencia e intercambio cultural denominado «O Espazo do Encontro» en el entorno del Auditorio de Lalín. Este punto de reunión estará concebido para que alumnos, profesores y aficionados locales compartan impresiones, debatan sobre las últimas tendencias técnicas del instrumento y forjen alianzas profesionales de cara al futuro. Con este foro informal, el festival busca romper las barreras tradicionales entre el escenario y el público, consolidando una auténtica comunidad internacional en torno al clarinete.

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Finalmente, el certamen refuerza su identidad local con las presentaciones del poeta Celso Fernández Sanmartín y la compañía de títeres Viravolta. Este enfoque integral es posible gracias al apoyo de la Xunta de Galicia —mediante la Axencia Turismo de Galicia en los Concertos do Xacobeo—, el Concello de Lalín y la Deputación de Pontevedra, consolidando el evento como hito cultural, motor económico y foco de atracción turística de primer orden.