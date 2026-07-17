A Estrada impulsa una campaña para ayudar a Venezuela

La comunidad venezolana de A Estrada, con el apoyo del Concello y de la Federación Venezolana de Galicia, ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de medicamentos para ayudar a las personas afectadas por los terremotos registrados hace casi un mes en Venezuela. La iniciativa busca canalizar tanto donaciones de material sanitario como aportaciones económicas destinadas a sufragar el envío de la ayuda que recibirá directamente Cáritas en Venezuela.

El presidente de la Federación Venezolana de Galicia, Manuel Pérez, explicó que la organización, integrada por siete asociaciones repartidas por la comunidad autónoma, ya desarrolló una campaña similar durante la pandemia. En esta ocasión, el objetivo vuelve a centrarse en medicamentos por su elevado coste y la escasez existente en el país. "En un kilo caben muchas cajas de medicamentos, de ahí que cualquier colaboración, por pequeña que sea, tenga un importante impacto sobre el terreno", destacó.

Pérez recordó que el transporte hasta Venezuela supone unos 11 euros por kilogramo, por lo que también se ofrece la posibilidad de "apadrinar" el envío de un kilo de medicinas mediante una aportación económica. "Este proceso no acabará mañana ni pasado; necesitaremos colaboración durante muchos meses», advirtió.

La ayuda será distribuida a través de la Hermandad Gallega de Venezuela y Cáritas, entidades que ya colaboraron con la federación durante la crisis sanitaria para garantizar que los medicamentos lleguen directamente a quienes más los necesitan.

En A Estrada ya funcionan tres puntos de recogida de medicamentos, a los que podrían sumarse nuevos establecimientos colaboradores: Café Bar Acropolis en Calvo Sotelo, Cafetrería Yu lugar de encuentro Avenida de Ponteareas y pastelería Antojos en Serafín Pazo.

La alcaldesa en funciones, Amalia Goldar, confirmó el respaldo municipal a la iniciativa. «O Concello colaborará na difusión da campaña e tamén no traslado das doazóns ata Vigo para facilitar o labor da federación», señaló. Además, el gobierno local no descarta promover próximamente algún acto solidario para reforzar la recaudación de fondos destinados al envío de ayuda humanitaria.