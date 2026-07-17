La empresa cruceña Augavella se impone en las Catas de Galicia

La empresa cruceña Orujos y Licores Augavella viene de participar en las muestras de Aguardiente y Licores Tradicionales de Galicia. Una cita en la que no solo ha estado presente sino en la que también ha sido reconocida con numerosos premios en distintas categorías. En el apartado de Orujo de Galicia, la entidad de Vila de Cruce se llevó el Pote de Bronce por su Meu Ceo. En la categoría Aguardiente de Hierbas de Galicia recibió el Pote de Oro por Tamtum. Con este mismo nombre fue premiado con el Pote de Bronce en el apartado de Licos de Hierbas de Galicia. La factoría también hizo pleno de metales, con el Pote de Plata en la categoría de Licor Café de Galicia que fue para Tamtum.

La empresa cruceña consiguió ser reconocida en todas las categorías de las muestras en la participaron 29 diferentes tipos de destilados gallegos de calidad. Los premiados fueron elegidos por siete expertos que saborearon las características de todas las muestras pertenecientes a las Indicaciones Geográficas Orujo de Galicia, Licor de Hierbas de Galicia y Licor Café de Galicia.