Donación artística y concierto por Laxeiro en el homenaje de Lalín

El Concello de Lalín conmemorará el martes 21 de julio el trigésimo aniversario del fallecimiento del pintor Xosé Otero Abeledo «Laxeiro» con una jornada de homenaje. El programa, organizado junto a la Fundación Laxeiro y el músico Miguel Matamoro, busca poner en valor el legado de uno de los grandes renovadores del arte gallego del siglo XX. Los actos comenzarán a las 12.00 horas con una ofrenda floral consistente en una corona de laurel ante la escultura del artista en la calle Observatorio. A las 20.00 horas, el Museo Municipal Ramón María Aller acogerá el acto institucional, que contará con autoridades locales, provinciales, de la Xunta y expertos de arte de distintos puntos. Durante el evento se oficializará la donación al Concello de la obra de 1985 «Belas Artes para Galicia!», entregada por los hijos de Antonio Santomé. La pieza, certificada por la fundación, fue creada por el pintor en apoyo a las movilizaciones para pedir una facultad de Bellas Artes en la comunidad autónoma. El broche de oro lo pondrá el concierto gratuito «Écfrase» a cargo del pianista Miguel Matamoro. Esta propuesta intersensorial e inédita de una hora de duración dialogará con el universo de Laxeiro mediante la improvisación musical, aseguran desde el consistorio lalinense.