La Diputación de Pontevedra financia con 420.000 euros obras de saneamiento y vialidad en Silleda

La Diputación de Pontevedra destinará 420.000 euros a financiar dos actuaciones en el municipio de Silleda: la ejecución del saneamiento de aguas residuales en Maceira Boa y la mejora de caminos municipales en Graba, Cervaña y Cortegada. La diputada provincial Belén Cachafeiro visitó el concello y anunció que la junta de gobierno del organismo provincial aprobará este viernes las aportaciones para ambas intervenciones, enmarcadas en el Plan +Provincia 2026-2027. En concreto, la primera actuación recibirá cerca de 160.000 euros y la segunda, otros 260.000.

En Maceira Boa, los recursos provinciales se emplearán para ejecutar la infraestructura de saneamiento de aguas residuales y dar servicio a los habitantes de este núcleo de la parroquia de Manduas. El proyecto contempla la instalación de una nueva red conectada con la ya existente, así como la colocación de pozos de registro y de resalto separados por una distancia no superior a 50 metros. Las acometidas domiciliarias se ejecutarán con tuberías de 16 centímetros de diámetro, mientras que el colector principal será de 25 centímetros, con el objetivo de garantizar una estanqueidad total y evitar filtraciones. Los trabajos incluirán también la demolición del firme actual, la apertura de zanjas para disponer la instalación y la reposición integral tanto de firmes como de pavimentos una vez completada la actuación.

La segunda intervención se centrará en caminos municipales que discurren por varios núcleos rurales: Barreiro y Pedrouzo, en la parroquia de Graba; Alfonsiños y Ouzande, en Cervaña; y Caporrapado y A Revolta, en la parroquia de Cortegada. En todos ellos se proyecta la rehabilitación superficial del firme mediante la ejecución de una nueva capa de rodadura. Antes de extender esa nueva capa se fresarán los entronques con otras vías pavimentadas para igualar las rasantes de los caminos. Además, con el objetivo de mejorar el drenaje longitudinal de la plataforma viaria, se limpiarán las cunetas en ambas márgenes y se perfilarán sus taludes. La actuación busca así mejorar la seguridad, la comodidad y la conservación de estas vías municipales.

Cachafeiro puso en valor que con estos recursos provinciales «estamos dando resposta ás demandas dos concellos, que poden facer realidade proxectos que melloran a calidade de vida da súa veciñanza». En este sentido, la diputada señaló que, a través de planes como el +Provincia, la Diputación «está a impulsar actuacións tan relevantes como estas que hoxe anunciamos en Silleda, que melloran servizos e infraestruturas fundamentais no día a día da xente».

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El paquete de fondos se integra en el Plan +Provincia, que destinará a Silleda cerca de 1,57 millones de euros sumando las cuatro líneas de 2026 y la línea 1 de 2027, a la que este año se puede acceder de forma anticipada. La inversión anunciada permitirá al Concello acometer obras vinculadas a servicios básicos y a la mejora de la red viaria local en distintos núcleos rurales.