La Coral Estradense celebra treinta años con nuevos retos y grandes proyectos musicales

La Coral Polifónica Estradense afronta uno de los cursos más especiales de su trayectoria. La agrupación, fundada en 1996 bajo la dirección de Javier Comesaña, inicia la celebración de su 30º aniversario con una agenda que combina actuaciones de prestigio, un concierto conmemorativo y nuevos intercambios musicales fuera de Galicia. El primer gran compromiso llegará el próximo 25 de julio, cuando participará por tercer año en la Misa a Rosalía que se celebra en la iglesia de San Domingos de Bonaval, en Santiago, dentro de los actos del Día de Galicia.

Se trata de una cita reservada a corales de reconocido nivel artístico y en la que la organización selecciona formaciones con una trayectoria consolidada. Para la agrupación estradense, repetir por tercer año supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante tres décadas y a la calidad de un proyecto musical que ha llevado el nombre de A Estrada por numerosos escenarios dentro y fuera de Galicia. «Pregúntanse por corais de nivel e nós imos xa polo terceiro ano. Que nos volvan chamar é unha boa sinal», destaca Comesaña, quien subraya la satisfacción de regresar a un escenario de gran simbolismo para la cultura gallega.

Tras la celebración litúrgica, la coral acompañará la tradicional ofrenda floral con un repertorio especialmente concebido para la ocasión. Interpretará cinco piezas, entre ellas Mayo Longo y Tembra un neno no pórtico húmido, ambas con letra de Rosalía de Castro y arreglos musicales del propio director. También sonarán composiciones sobre textos de Manuel María y una versión coral de Quen puidera namorala, popularizada por Luís Emilio Batallán. «Parécenos importante levar obras con letra de Rosalía porque é a súa misa e queremos que ese espírito estea presente no repertorio», explica.

Después del verano comenzará un intenso calendario con el que la formación conmemorará tres décadas de historia. Aunque la coral nació en 1996, la celebración se prolongará hasta 2027, ya que su primera actuación pública tuvo lugar el 29 de julio de 1997 en la iglesia parroquial de A Estrada. El acto central será un concierto especial el 7 de noviembre en el Teatro Principal, donde la agrupación ofrecerá un recorrido por las obras más representativas de su trayectoria, con una selección de las composiciones que mejor reflejan su evolución artística desde sus primeros años hasta la actualidad.

«Estamos facendo unha selección das pezas máis destacadas destes trinta anos. Son máis de duascentas obras montadas e hai que resumir moito», señala Comesaña. Buena parte de ese repertorio lleva su firma como compositor y arreglista, una de las señas de identidad de la coral desde sus inicios y uno de los elementos que han contribuido a definirla.

La celebración continuará en diciembre con un intercambio musical que llevará a la formación estradense a actuar en la Casa de Galicia de Córdoba y también en Huelva, después de recibir previamente la visita de la coral cordobesa en A Estrada el 10 de octubre. Será un nuevo capítulo en una trayectoria que suma ya 274 actuaciones entre conciertos y celebraciones litúrgicas en Galicia, otras comunidades españolas, Portugal, París, Suiza, Praga o La Habana.

A punto de cumplir treinta años, la Coral Polifónica Estradense mantiene además una buena salud. Incorpora nuevas voces y continúa ampliando un proyecto que comenzó con cerca de sesenta integrantes y que hoy sigue creciendo. «A coral está moi ben, está entrando xente nova e seguimos traballando como sempre, con moitas ganas», concluye su director.