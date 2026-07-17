El BNG denuncia el abandono en la parcelaria de Val de Camba

El BNG denuncia la situación de abandono que sufren las personas afectadas por la concentración parcelaria del Val de Camba, en Rodeiro, donde los continuos atrasos en la ejecución de las obras están provocando graves perjuicios para los vecinos y para las explotaciones agrarias de la zona. La diputada del Bloque en el Parlamento gallego Ariadna Fernández visitó la zona para conocer de primera mano la situación, y mostró su preocupación por la gestión que la Xunta está haciendo de las reestructuraciones parcelarias en esta comarca. «A Xunta atrasa durante anos actuacións fundamentais sen importarlle o impacto que teñen na vida diaria das persoas afectadas», denunció.

Fernández advirtió de que existen viviendas a las que sus propietarios solo pueden acceder atravesando propiedades ajenas porque los accesos previstos siguen sin ejecutarse. «É inadmisible que haxa veciños e veciñas que dependan da boa vontade doutras persoas para entrar nas súas propias casas», señaló. Además, recordó que esta situación podría tener consecuencias graves en caso de emergencia o para personas con movilidad reducida.

La diputada cualificó de falta de respeto las explicaciones ofrecidas por la Administración autonómica para justificar los atrasos. «Décadas despois da aprobación destas parcelarias e cunha DIA favorable, tras solicitar a cesión de terreos para ampliar un camiño xa existente, alegan agora dende a administración problemas coa autorización de Augas de Galicia pola proximidade a un curso fluvial. O que están demostrando é unha absoluta falta de planificación e unha total desconsideración cara ás persoas que viven e traballan no rural», afirmó. Durante la visita también pudo comprobar las deficiencias de algunos de los accesos habilitados recientemente a las fincas. Según explicó, la pendiente con la que fueron ejecutados hace imposible el acceso de un tractor con apeiros enganchados, por lo que, de quedar así, las obras no responden a las necesidades reales de la población.

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Ante esta situación, el BNG anunció que presentará nuevamente iniciativas en el Parlamento de Galicia para solicitar explicaciones sobre los motivos de los atrasos en la parcelaria del Val de Camba y reclamar que la Xunta ejecute de manera inmediata los accesos pendientes y corrija las deficiencias detectadas en las obras ya realizadas. La diputada del BNG concluyó su visita con una crítica al Partido Popular: «O plan do PP para o rural do Deza e de Camba parece reducirse a que cada quen se amañe como poida».