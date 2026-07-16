Tercera Edad
Vila de Cruces rinde tributo a sus mayores en una gran fiesta
Los veteranos Julio Pedreira, José Pampín, Divina Sánchez y Victoria Alonso recibieron el aplauso de los más de quinientos asistentes
El Concello de Vila de Cruces celebró este miércoles su tradicional encuentro de personas mayores en las Ínsuas de San Román, situadas en la parroquia de Gres. Más de medio millar de personas se reunieron en este trigésimo tercer encuentro popular para compartir una jornada de fiesta a la que asistieron el alcalde, Luis Taboada, y otros miembros de la corporación municipal.
En una de las citas más especiales del calendario local, el alcalde de Cruces, Luis Taboada, destacó el gran orgullo que siente de poder estar con toda la vecindad de más edad, «compartiendo lembranzas, alegrías e bos momentos con quen foron e seguen sendo exemplo de entrega, esforzo e sabedoría». El regidor municipal añadió que fue «unha xuntanza de confraternidade e un sentido momento para fomentar o estímulo comunitario», algo de gran importancia en las aldeas y parroquias.
La fiesta comenzó con la actuación musical de Carlos Manteiga. Acto seguido, fue el momento de sentarse a disfrutar de un suculento almuerzo tradicional con empanada, pulpo, carne ao caldeiro, postre, bebida y café. Todos los participantes recibieron una taza conmemorativa como obsequio bajo la sombra de una gran carpa habilitada para proteger de las altas temperaturas.
Tras la comida, se rindió un merecido homenaje a los vecinos de más edad. Los homenajeados fueron Julio Pedreira Sanmiguel, de 96 años y natural de Larazo; José Pampín Fondevila, de 95 años y de Touriz; Divina Sánchez López, de 93 años y de Cumeiro; y Victoria Consuelo Alonso Fernández, de 92 años, de Larazo. El alcalde les entregó un reconocimiento: un reloj de pulsera y flores para Julio y Divina; y bombones junto a flores para José y Victoria Consuelo. Taboada señaló que «as persoas que deixaron pegada no noso camiño foron as maiores, que loitaron para que nós chegáramos ata onde estamos hoxe». También se festejó el cumpleaños de Manuel Duarte, de Brandomés, que cumplió hoy 80 años soplando las tradicionales velas y recibiendo un especial regalo del regidor.
La jornada siguió con un concurrido sorteo. Seis de los mayores se llevaron a casa una cesta de productos artesanales, algunos cárnicos de la granja CMF Celtaporc, de su carnicería, y del obrador Orixes Galegas, de Camanzo. Finalmente, se puso el broche de oro con una sesión de baile muy animada por parte de los presentes en la cita.
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