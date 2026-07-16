Ocio
Vila de Cruces celebra sus festejos de A Piedade del 7 al 10 de agosto
La tradicional cena de peñas abrirá la programación
Los participantes del Rali de Carretillas ya están inmersos en la decoración de sus vehículos
Las fiestas de A Piedade, que celebra el casco urbano de Vila de Cruces, ya tienen cerrado su cartel, con actividades del 7 al 10 de agosto. El viernes 7 arrancan con la cena de peñas, en la Praza Juan Carlos I, a partir de las 22.00 horas. Tras el chupinazo la música corre a cargo del Festival DJ's.
El sábado 8, el grupo de gaitas Vai Nela protagoniza el pasacalles, y ofrecerá un concierto tras la misa de las 13.00 horas. A las 17.30 comienza el Rali de Carretillas, que este año cumple 19 ediciones y que continúa siendo una de las citas de ocio más originales de la comarca dezana. Sus participantes ya preparan el diseño de sus vehículos desde hace varias semanas, como puede verse en varias redes sociales. La banda Unión Musical Ponteledesma actúa a las 20.30 horas y, al filo de la medianoche, arranca la verbena con la Banda Versións anos 80 y Los Extraños Pasajeros.
El domingo 9, una de las protagonistas de la jornada será la Banda Artística de Merza, con pasacalles previo a la misa solemne de las 13.00 horas y dos pases más, uno tras ese oficio religioso y otro a las 20.30, en el que estará acompañada por Miguel Torres y Luis Rey. La verbena comienza a las 00.30 horas, con Panorama City y la discoteca móvil Eme Music, a cargo de Carlos López.
Por último, el lunes 10 de agosto el grupo de gaitas Punteirolo ameniza el pasacalles, a partir de las 12.00 horas. Como en los anteriores días, tras la misa solemne de las 13.00 horas habrá un nuevo pase de esta formación para ponerle banda sonora a la sesión vermú. Por la tarde, Xuntounos Ela actúa a las 20.00 horas, y el telón de las fiestas se bajará con una verbena a cargo de Los Coleguitas y el Grupo Chocolate.
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