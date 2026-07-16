Tamara Seijas: podio de prestigio en León y homenaje institucional

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo , acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, recibió este miércoles en la sala de juntas de la Consellería a los ciclistas gallegos galardonados en los Campeonatos de España júnior y elite de ciclismo en ruta, así como en las pruebas escolares de BTT. Este acto institucional supuso un importante reconocimiento público al esfuerzo, dedicación y talento de la cantera ciclista de Galicia, consolidando el apoyo de la Xunta al deporte base y de alta competición. El encuentro sirvió para poner en valor los excelentes resultados obtenidos por la delegación gallega en el panorama estatal, un fiel reflejo del crecimiento estructural que vive este deporte en la comunidad.

Entre los deportistas destacados se encontró la corredora lalinense Tamara Seijas, cuya proyección en el pelotón nacional continúa en pleno ascenso. Tras conocerse la convocatoria de este reconocimiento oficial por parte de las autoridades autonómicas, la ciclista del Team Farto-Kiroot no ocultó su emoción ni su gratitud por las muestras de cariño recibidas. La deportista de Lalín valoró de manera muy especial el calor de su entorno en esos momentos de éxito y afirmó con total naturalidad que para ella la recepción «foi todo moi persoal e familiar, moi cercano», resaltando el ambiente íntimo, próximo y de absoluta confianza que rodeó cada uno de sus logros sobre la bicicleta en aquellas fechas.

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Este merecido homenaje coincidió con un momento dulce en la trayectoria de Seijas, que viene de firmar una actuación sobresaliente en tierras castellanas. La ciclista exhibió su excelente estado de forma en el III Gran Premio Ayuntamiento de León, una exigente carrera de 82 kilómetros disputada a una velocidad media de 35,11 kilómetros/hora. En una llegada de enorme nivel, Tamara Seijas logró una brillante segunda posición absoluta con un tiempo oficial de 2:21.32, cruzando la línea de meta a apenas un minuto y 24 segundos de la ganadora de la prueba, Sandra Alonso. Su gran papel lideró además al Team Farto - Kiroot hasta la tercera plaza del podio por equipos. Su rendimiento ratifica que el ciclismo gallego cuenta con referentes firmes en la élite estatal y que la recepción oficial premió un trabajo constante lleno de talento.