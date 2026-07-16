Silleda prepara Os Castros de Toiriz como punto principal para ver el eclipse

Silleda contará con Os Castros de Toiriz como principal punto de observación recomendado para seguir el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. El Concello fue uno de los participantes en la reunión de coordinación celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para avanzar en el dispositivo de seguridad, movilidad y emergencias previsto ante la elevada afluencia de personas que se espera para presenciar el fenómeno astronómico.

El encuentro, presidido por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, se enmarca en el Plan Especial de Seguridad aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad. En la reunión estuvieron representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico, Protección Civil, Turismo de Galicia, el servicio de Emerxencias de la Xunta y los concellos de Meis, O Porriño y Silleda, que cuentan con puntos recomendados para la observación del eclipse.

En el caso silledense, además del enclave de Toiriz, el Concello ha propuesto también como posibles espacios de seguimiento el Alto de San Sebastián y el recinto de A Saleta. La administración local mantiene pendiente de concretar alguna actividad complementaria, entre ellas una sesión informativa previa, previsiblemente unos días antes del eclipse, cuyos detalles se darán a conocer en las próximas jornadas.

Durante la reunión se abordaron cuestiones como la regulación de los accesos a los puntos de observación, la prevención de aglomeraciones e incendios forestales, la coordinación de los servicios de emergencia, la atención a visitantes y la planificación de la movilidad. También se contempla la difusión de recomendaciones preventivas a la ciudadanía, incluido el uso de gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad.

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Losada subrayó la importancia de la anticipación y de la coordinación institucional para afrontar un evento que concentrará a muchas personas en un corto espacio de tiempo. El objetivo, señaló, es «garantir que a observación do eclipse se desenvolva nas mellores condicións de seguridade, mobilidade e protección para a cidadanía».