El plan +Música llega a Rodeiro con Vanesa Muela e a Banda Traka

El programa +Música, impulsado por la Diputación, recala este sábado en Rodeiro con la actuación de Vanesa Muela e a Banda Traka. La actuación tendrá lugar en el Parque do Río, detrás del consistorio, a las 22.00 horas, y formará parte de la jornada ‘Rodeiro solidario con Venezuela’, en la que también está previsto un concierto del grupo de folk rock Guezos.

Vanesa Muela es cantante, multiinstrumentista y divulgadora de música tradicional. En su repertorio figuran desde jotas y seguidillas hasta charros y otras manifestaciones de la música de raíz. En el espectáculo que va a ofrecer en Rodeiro va a arroparse de músicos del panorama moderno gallego para interpretar músicas tradicionales «baixo un enfoque fresco e innovador», indican desde la Diputación.

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Este concierto en tierras de Camba es, por otra parte, una de las 93 actuaciones de +Música previstas entre los meses de mayo a diciembre en 58 municipios con menos de 50.000 habitantes. El programa dispone de una dotación económica de 700.000 euros, con los que se cubren los costos de caché de los espectáculos, y sirve sobre todo para impulsar a la provincia de Pontevedra como un destino cultural de primer nivel. A través de +Música, la Diputación apuesta por descentralizar la cultura y programar eventos de calidad y de distintos estilos por toda la geografía de la provincia.