Lalín receta ritmo y ayuda a Venezuela

Lalín demostró una vez más su carácter solidario al albergar este miércoles el evento benéfico titulado «Juntos por Venezuela». La iniciativa, que tuvo como objetivo principal recaudar fondos y visibilizar el apoyo mutuo, se desarrolló en la céntrica Praza de Galicia, congregando a un importante número de vecinos comprometidos con la causa. El programa del evento estuvo marcado por la energía y la cultura, combinando el deporte y las artes escénicas de manera fluida. La organización principal corrió a cargo de Angy Dance, colectivo que logró movilizar a diferentes entidades de la comarca. Entre los momentos figuró la sesión especial de zumba, logrando animar a todos los asistentes. Asimismo, la escuela SceneBallet colaboró aportando la nota artística al encuentro vecinal en favor de Venezuela.

Una de las coreografías del certamen solidario en favor del país caribeño. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Esta importante movilización social contó con el respaldo oficial del Concello de Lalín, reforzando el tejido asociativo local. Entre los colectivos colaboradores destacaron la Asociación Venezolanos Del Deza y Fevega, cuyos miembros trabajaron de forma conjunta bajo el emotivo lema de la campaña: «Juntos, podemos hacer la diferencia». Durante el acto se gestionó una recogida masiva de suministros médicos para el país. Las donaciones incluyeron fármacos esenciales como analgésicos, antibióticos, antialérgicos y tratamientos de urgencia respiratoria, además de insumos quirúrgicos y pediátricos.