Identificado el camionero que destrozó la rotonda de García Sánchez en Lalín tras quedarse dormido

La Policía Local de Lalín ha identificado al camionero que causó graves destrozos en la rotonda de García Sánchez, en la Rolda Leste, tras despistarse al volante. El siniestro, provocado presuntamente por un exceso de sueño, tuvo lugar a las cuatro de la madrugada y está pendiente de la valoración económica de los daños materiales. Si la cuantificación técnica de los desperfectos supera los 80 000 euros, se le imputará formalmente un delito contra el patrimonio público, aunque las estimaciones iniciales apuntan a que el coste será inferior.

Por otra parte, los bomberos de Silleda tuvieron que intervenir de urgencia en el término municipal de Agolada. El operativo consistió en la limpieza y retirada de tres vertidos de purín procedentes de un tractor. Las manchas se localizaban en la carretera Nacional 640, concretamente entre los puntos kilométricos 150 y 151, donde se registraron una lengua de líquido de 100 metros de longitud y otras dos de 50 metros cada una.