La Guardia Civil identifica en Silleda al autor y al difusor de los falsos desnudos con IA

La Guardia Civil ha identificado a dos hombres de 35 y 29 años como presuntos responsables de la creación y difusión por internet de imágenes falsas de contenido sexual explícito, generadas con Inteligencia Artificial (IA), en las que aparecían desnudas 22 mujeres en su mayoría de Silleda, pero también de Pontevedra y A Coruña.

La Comandancia de Pontevedra informa este jueves de que al varón de 35 años, vecino de Silleda, se le considera el creador del material manipulado. Al segundo investigado, de 29 años, se le imputa un delito contra la integridad moral por distribuir los archivos en la red. Las diligencias policiales ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Lalín.

El caso comenzó el pasado mes de junio a raíz de las denuncias presentadas por varias de las víctimas en el cuartel de Silleda. Las afectadas alertaron de que sus rostros habían sido clonados y colocados en cuerpos desnudos con un realismo absoluto. El Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Policía Judicial de la Guardia Civil asumió el caso, logrando rastrear el origen de los archivos y la identidad de los autores tras analizar el tráfico en internet.

Los autores de los hechos utilizaron herramientas y aplicaciones de IA de libre acceso en la red. Mediante este software, procesaron fotografías reales de las víctimas que previamente habían sido recolectadas de sus perfiles públicos en diferentes redes sociales.

Noticias relacionadas

Ante el aumento de estos casos, la Guardia Civil advirtió de que la creación o difusión de imágenes íntimas manipuladas sin consentimiento constituye una grave vulneración de los derechos y conlleva penas de prisión. El instituto armado aconseja a las víctimas no interactuar con los agresores, realizar capturas de pantalla de los enlaces para conservar las evidencias y denunciar de inmediato. Asimismo, recomiendan restringir al máximo la privacidad de las cuentas personales en internet.