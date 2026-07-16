El foro de igualdad de la USC en Lalín bate récords

Lalín clausuró la XXI edición de su prestigioso curso de verano de igualdad, una cita consolidada que ya supera los 1.200 participantes a lo largo de sus 21 años de trayectoria ininterrumpida. El evento, titulado «Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0: Violencia Sexual, Redes Sociais, Intelixencia Artificial e Coeducación», se desarrolló entre los días 7 y 10 de julio en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. Organizado por la Oficina de Igualdade en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), contó con el respaldo del Ministerio de Igualdad. Esta edición reunió a cerca de medio centenar de alumnos, además de numerosos oyentes, manteniendo el éxito de convocatorias previas. Las jornadas contaron con ponentes de prestigio nacional e internacional en áreas como derecho, psicología, sociología, educación, comunicación e inteligencia artificial. Se debatieron temas clave sobre violencias machistas, derechos digitales y coeducación. El seminario se consolida como el más longevo y con mayor continuidad de la USC en esta materia, atrayendo anualmente a un alto número de expertos. La organización destacó el caso singular de una alumna ejemplar que ha asistido a 20 de las 21 ediciones del seminario.