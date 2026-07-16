El FIP luce su vertiente más didáctica

El Festival Internacional de Percusión de Merza celebra durante esta semana una intensa programación formativa, en la que alumnado de distintas procedencias participa en clases, talleres y ensayos coordinados por artistas de ámbito internacional. Este apartado didáctico es uno de los grandes pilares del FIP, «combinando a aprendizaxe técnica coa creación colectiva, a interpretación e a preparación escénica», indican desde la organización, que añade que el maridaje de concertos y de aulas vuelve a convertir a Merza un año más, y van 21, en un espacio de encuentro, formación e intercambio en torno a la percusión.

Desde este miércoles y hasta el viernes tendrá lugar la primera tanda de conciertos. La segunda está programada del 3 al 7 de agosto. El Eferro Ghalpón, el espacio cultural inaugurado por la zoqueira Elena Ferro a finales del año pasado en Merza, acogió este miércoles la actuación de Mujeres de la Tabarilea, una formación integrada por artistas de Madrid y de Zaragoza. Hoy, a las 21.30 horas y en el mismo escenario, compartirán la velada el Merza Percusión Ensemble y un grupo encabezado por la percusionista francesa Adélaïde Ferrière. El viernes, el protagonista de la velada será Latexo, una agrupación especializada en ritmos de raía brasileña.

El segundo ciclo de conciertos se traslada al estudio de Odaiko y serán todos a las 21.30 horas. El 3 de agosto actúa Merza Repercute, el 4 lo hará Odaiko Repercute Ensemble y el 5 se sube al escenario la Batucada Merza Street. La programación continúa el jueves 6 con la percusionista japonesa Kana Omori, mientras que el 7 cierra el programa el Iberian Marimba Ensemble, acompañado por artistas invitados. Con esta 21º Edición, Merza vuelve a demostrar que «unha iniciativa no rural pode manter unha programación estable, especializada e con capacidade para conectar o talento local con figuras internacionais».