A Estrada, Silleda y Forcarei piden hacer un uso responsable del agua

Los concellos en prealerta por sequía no plantean implementar medidas de ahorro por el momento, aunque piden a los vecinos y vecinas un uso responsable de este recurso.

A pesar de las precipitaciones de este fin de semana, A Estrada, Silleda y Forcarei continúan en prealerta debido al bajo caudal del río Lérez y la ría de Pontevedra. Esta primera alerta fue emitida por la Xunta de Galicia la semana pasada, aunque sin llevar aparejadas restricciones en el uso del agua. Quedó, pues, a decisión de las administraciones municipales poner en marcha algún tipo de limitación. En cambio, desde los Concellos se optó por esperar a ver la evolución de la situación. Ante una nueva ola de calor que podría entrar la próxima semana, los gobiernos locales apelan a la responsabilidad ciudadana para no malgastar este importante recurso, especialmente teniendo en cuenta que todavía quedan dos meses de verano.

En A Estrada, el concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, explica: «De momento tenemos las mismas reservas que el año pasado a estas alturas del verano. No hay motivos para poner restricciones, pero sí pedimos a los vecinos que sean responsables con el gasto». «Si la Xunta o la Diputación de Pontevedra consideran necesario tomar otro tipo de medida, nosotros seguiremos las directrices, pero a día de hoy la postura es de cautela y de ir viendo cómo evoluciona la situación», añade.

Asimismo, en Silleda, el Concello llama a la tranquilidad y aclara que la inclusión del municipio en la prealerta responde a una afección «parcial y muy reducida». Según explica la administración local, el 99,48 % de su superficie pertenece a la unidad territorial del río Ulla y la ría de Arousa, mientras que la del Lérez representa solo 3,53 hectáreas, alrededor del 0,02 % del término municipal. Por ello, recalca que no existe una situación generalizada de desabastecimiento ni se contemplan por ahora restricciones generales.

Los servicios municipales ya revisan la documentación remitida por Augas de Galicia y preparan los datos solicitados sobre el caudal captado y suministrado y las posibles pérdidas en la red. El Concello recuerda además que cuenta desde 2021 con un Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca. En la fase de prealerta, este contempla fundamentalmente labores de información, vigilancia y control de los consumos, además de campañas de ahorro voluntario.

«A día de hoy el mensaje a los vecinos es de tranquilidad, pero también de responsabilidad», señala la alcaldesa, Paula Fernández. El Concello pide evitar consumos innecesarios, especialmente el llenado de piscinas, el riego intensivo con agua potable o los baldeos no imprescindibles.

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Por su parte, en Forcarei se suman a la estrategia de A Estrada y Silleda, y se centran en concienciar a la ciudadanía de realizar una gestión responsable del agua. La alcaldesa, Belén Cachafeiro, afirma que todavía quedan reservas en los depósitos pero que «el verano es muy largo y hace mucho calor». «De momento estamos bien, revisamos los depósitos todos los días, lo que nos permite localizar fugas en caso de que haya y repararlas de inmediato, pero la realidad es que los ríos van muy bajos y no se sabe lo que puede pasar», comparte la mandataria.