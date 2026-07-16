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Etnografía

Doade: a fouce que revive o centeo

Recolléronse de xeito manual máis de 600 mollos na Sega do Centeo, mantendo viva unha tradición agraria declarada Festa de Interese Turístico de Galicia

Sega do centeo en Doade

Sega do centeo en Doade

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Tarefas de sega, atado e feitura da meda. / Bernabé/Javier Lalín

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Ángel Graña

Lalín

O corazón da parroquia lalinense de Doade bateu este mércores con forza ao ritmo da fouce e o devalar da memoria colectiva. Nunha xornada marcada polo respecto ás tradicións agrarias, veciños e visitantes déronse cita para revivir a tradicional Sega do Centeo. Este labor artesanal, que consistiu en cortar o cereal coas fouces e atalo en mollos en plena leira, destacou como a gran protagonista dunha xornada na que o tempo axudou. Trátase dun traballo puramente manual de recollida que funcionou como a antesala indispensable para a posterior celebración da Malla Tradicional no mes de agosto, unha cita destacada no verán da comarca dezá.

O proceso da sega, executado con precisión por mans expertas, recreou fielmente cada unha das fases que formaban parte da rutina estival nos campos galegos tal e como lembra Manolo Blanco, fundador do Museo Etnográfico Casa do Patrón. Os participantes encargáronse de realizar o corte, o posterior atado do cereal e a preparación na propia leira. Tras un esforzo coordinado polo propio Blanco e entre 25 e 30 veciños, logrouse unha colleita final de máis de 600 mollos de centeo, un fito que mantén viva a semente do pasado neste punto do concello lalinense.

O pan comeza a tomar forma en Doade coa sega do centeo

O pan comeza a tomar forma en Doade coa sega do centeo

Bernabé / Javier Lalín

Esta recollida do cereal serviu para abastecer e preparar o terreo de cara á XXVII Festa da Malla Tradicional, que terá lugar o vindeiro 22 de agosto en Doade. Declarado Festa de Interese Turístico de Galicia, este segundo evento supón a culminación do ciclo agrícola, onde os mollos xa secos pasarán por diferentes modalidades de debullado: dende a malla á pedra e con males ata as técnicas manual, a motor e a tractor, completando así o proceso de separación do gran que cada ano xunta a visitantes de todas partes.

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A xornada da malla de agosto complementará o esforzo da sega cunha mostra de artesanía, maquinaria e pintura, ademais dun xantar popular baixo carpa. A festa prolongarase co XII Serán da Malla, animado por agrupacións como os Acordeóns de Lalín, O Carballo da Manteiga, Os Dezas de Moneixas, A Xariza de Parada, Mistura de Vila de Cruces e Os Trasnos de Doade, pechando co concerto de Os Carecos de Ortegal. O centeo da sega usarase tamén para teitar e recuperar cubertas tradicionais da zona.

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Doade: a fouce que revive o centeo

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