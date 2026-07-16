Fiestas patronales
La comisión de As Dores de Lalín abre una cuenta para los donativos de particulares
Comenzó el petitorio por las empresas, que pueden realizar una aportación económica y contratar publicidad en el libro de festejos
La comisión que este año organiza las fiestas patronales de As Dores, en Lalín, ya dispone de un número de cuenta de Abanca en el que los vecinos que lo deseen pueden realizar su donativo. El número es el ES56 2080 5041 1730 4008 1394. No existe una cuota mínima y los ingresos pueden realizarse de forma física en las oficinas bancarias o mediante una transferencia desde el móvil, en el caso de las personas que tengan banca electrónica. No hay la posibilidad de realizar un Bizum (es un pago instantáneo a través del móvil) ya que no existe un número de teléfono asociado a esa cuenta. Para cualquier duda o información que desee remitirse sobre ese donativo, los interesados pueden enviar un correo electrónico a la dirección ackm0virxedasdores@gmail.com.
El número de cuenta para contribuir a los festejos del casco urbano está abierto desde principios de este mes, de modo que este año no habrá petitorio por las viviendas. Así, se evita lo que ya ocurrió otros años, que personas ajenas a la comisión visiten a vecinos para obtener dinero. Los miembros de la comisión ya comenzaron el petitorio entre los negocios, y la intención es que quede rematado a finales de julio, como indica el vicepresidente, Sergio Quinteiro. Cada empresa puede donar lo que desee, y además puede contratar publicidad en el libro que se editará con toda la programación. Las cuotas de estos espacios publicitarios oscilan entre los 50 y los 250 euros. Y también, para evitar fraudes, días atrás el Concello de Lalín publicó en su perfil de la red social Facebook que las únicas personas autorizadas para este petitorio entre los negocios son los cinco integrantes de la comisión: la presidenta, Inés Reboredo; el citado vicepresidente, Sergio Quinteiro; el tesorero, Alejandro Penalta; la secretaria, Beatriz González; y el vocal, José Rey.
La intención de la comisión es publicar el libro con todas las actividades y actuaciones a comienzos de septiembre, como muy tarde. En cuanto a la ubicación de las orquestas, aún es temprano (quedan casi un par de meses y dependerá de la recaudación) para saber en qué calles se van a colocar. Eso sí, la organización adelanta que desea repartir las verbenas y otros conciertos en diferentes calles, para que el espíritu festivo y el ambiente de ocio lleguen a cada rincón del casco urbano. También está previsto que acudan atracciones infantiles, que tendrán que someterse o confirmar que han pasado todos los controles de seguridad. Habrá que determinar, también, si se saca a sorteo o no la gestión de barras en distintas zonas. El año pasado, cuando organizó las fiestas el Concello, el concurso quedó desierto al cierre de la presentación de ofertas, a finales de agosto.
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